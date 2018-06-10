В начале улицы Гагарина построят трехподъездный дом с поликлиникой

На месте послевоенных трехэтажек № 8 и № 10 на улице Гагарина в Витебске может появиться новый трехсекционный жилой дом с поликлиникой на первом этаже.



В начале ул. Гагарина построят трехподъездный дом с поликлиникой. Визуализация

Архитектурно-планировочную концепцию эскиза этого дома предлагает к обсуждению отдел архитектуры и градостроительства горисполкома. Материалы проекта появились на сайте , а с 20 июня будут представлены в холле на третьем этаже здания «УКС города Витебска» (ул. Шубина, 5).

Взамен двух послевоенных трехэтажек хотят построить кирпичный дом с тремя секциями высотой 5, 6 и 7 этажей. Лифт предусмотрен только в семиэтажном подъезде.

В новом доме запланировано 6 однокомнатных квартир, 30 — двухкомнатных и 24 — трехкомнатных. Первый этаж здания займет поликлиника, которая сможет принимать 272 человека в смену. Вход в поликлинику будет со стороны улицы Гагарина, а в дом — со двора.



Дома № 8 и № 10 на улице Гагарина, предполагаемые к сносу. Фото Яндекс.Панорамы

В настоящее время на будущей стройплощадке кроме двух кирпичных домов, подлежащих сносу, находится большое количество деревьев. Их ожидает вырубка, говорится в пояснительной записке предпроектной документации.



Ситуационный план строительства

Судя по схеме будущей стройплощадки, больше всего деревьев вырубят под автостоянку на 69 мест вдоль улицы Свидинского.

Новостройка будет иметь не самое привлекательное окружение: сейчас во дворах домов № 8 и № 10 расположены наркологический диспансер и морг.