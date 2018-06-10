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В начале улицы Гагарина построят трехподъездный дом с поликлиникой
На месте послевоенных трехэтажек № 8 и № 10 на улице Гагарина в Витебске может появиться новый трехсекционный жилой дом с поликлиникой на первом этаже.
Архитектурно-планировочную концепцию эскиза этого дома предлагает к обсуждению отдел архитектуры и градостроительства горисполкома. Материалы проекта появились на
Взамен двух послевоенных трехэтажек хотят построить кирпичный дом с тремя секциями высотой 5, 6 и 7 этажей. Лифт предусмотрен только в семиэтажном подъезде.
В новом доме запланировано 6 однокомнатных квартир, 30 — двухкомнатных и 24 — трехкомнатных. Первый этаж здания займет поликлиника, которая сможет принимать 272 человека в смену. Вход в поликлинику будет со стороны улицы Гагарина, а в дом — со двора.
В настоящее время на будущей стройплощадке кроме двух кирпичных домов, подлежащих сносу, находится большое количество деревьев. Их ожидает вырубка, говорится в пояснительной записке предпроектной документации.
Судя по схеме будущей стройплощадки, больше всего деревьев вырубят под автостоянку на 69 мест вдоль улицы Свидинского.
Новостройка будет иметь не самое привлекательное окружение: сейчас во дворах домов № 8 и № 10 расположены наркологический диспансер и морг.
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Взамен двух послевоенных трехэтажек хотят построить кирпичный дом с тремя секциями высотой 5, 6 и 7 этажей. Лифт предусмотрен только в семиэтажном подъезде.
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