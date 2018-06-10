Май 2018 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси

Такая информация сообщается в докладе Белгидромета о гидрометеорологических условиях в Беларуси в мае нынешнего года.

Среднемесячная температура воздуха по республике составила +15..+18°С, что на 2-4 градуса выше климатической нормы. Также отмечается недобор осадков, то есть таким сухим май бывает примерно раз в 10 лет.

До этого самым тёплым был май 2013 года. Тогда среднереспубликанская температура составила +16,7°С. Кроме того, отдельных метеостанциях были превышены абсолютные дневные максимумы температуры воздуха.