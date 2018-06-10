Вооружённый мужчина взял в заложники детей во Флориде

В городе Орландо штата Флорида вооружённый мужчина вступил в перестрелку с полицейскими, которые прибыли на вызов о домашнем насилии.

Ранив одного стража порядка, злоумышленник взял в заложники четверых детей и забаррикадировался с ними в квартире. Самому младшему ребёнку всего год, остальным – 7, 10 и 12 лет.

Получивший ранение полицейский прооперировал, по прогнозам медиков, он его жизнь вне опасности.