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За их плечами военная служба

11.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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За их плечами военная служба

5 июня в малом зале районного исполнительного комитета состоялась встреча за круглым столом военнослужащих, пришедших со срочной военной службы, с заместителем председателя райисполкома Юрием Анатальевичем Василевским, начальником обособленной группы (Шарковщинского района) военного комиссариата Глубокского и Шарковщинского районов Дмитрием Федоровичем Жоровым и начальником штаба Шарковщинского РОВД Андреем Михайловичем Протасом.

За плечами у ребят остались полтора года службы. Достойна пройдя все испытания, домой вернулись Дмитрий Кирей (д. Радюки, 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада), Евгений Шудель (д. Ручей, службу проходил в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде), Владимир Рачицкий (г. п. Шарковщина, в/ч 2044), Алексей Васильев (г. п. Шарковщина, в/ч 1242), Сергей Специус (д. Болкалы, в/ч 1242), Богдан Филипенок (д. Городец, в/ч 71327), Евгений Абрамчик (д. Веретеи, в/ч 89417). Вернулись они уже не теми мальчишками, что пришли служить, а ответственными, окрепшими мужчинами.

Перед присутствующими выступил Ю. А. Василевский, который отметил, что о своем будущим нужно думать сейчас. С молодежью была проведена беседа по условиям быта во время службы, о взаимоотношениях с сослуживцами, призывной компании в Шарковщинском районе.

На встрече Д. Ф. Жоров и А. М. Протас предлагали юношам продолжить службу на благо родины: либо пойти на военную службу, либо устроиться на работу в органы МВД, РОЧС.

Надеемся, что шарковчане активно вольются в ряды трудовых коллективов нашего района и принесут пользу родной Шарковщине.

— Армия научила меня ценить родных и близких, — говорит Алексей Васильев. — Во время службы, понимаешь, кто тебе друг, а с кем больше не будешь общаться. Потому что тяжело без взаимовыручки, помощи, доброго слова. Тот, кто не был в армии, не ценит самого простого. Для солдата радость поспать лишний час. Переосмысливаешь многое и задумываешься, как распорядиться временем и не потратить его зря.

Елена АНАНИЧ.

За их плечами военная служба

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