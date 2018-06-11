В ЦСАиР провели конкурсно-игровую программу под названием «Планета детства»

1 июня во многих странах мира отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из самых радостных и любимых праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите. Такое название связано с тем, что детство каждого ребенка должно быть под защитой — защитой прав, здоровья и жизни.

День защиты детей всегда отмечается весело с проведением различных мероприятий, цель которых — привлечь внимание к положению детей всего мира. Коллектив работников центра социальной адаптации и реабилитации не остался в стороне от этого замечательного праздника, устроив для детей незабываемое мероприятие, пригласив их в мир сказки. На мероприятии присутствовали дети, признанные в социально-опасном положении и дети из многодетных, малообеспеченных семей, воспитанники, которые временно пребывают в социальном приюте.

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста, где и проходила конкурсно-игровая программа под названием «Планета детства», звонко играла детская музыка и царила атмосфера радости и веселья. Родители и дети охотно приняли участие в конкурсах, в которых отгадывали загадки, пели песни, соревновались на ловкость, танцевали.

В рамках благотворительной акции «Подарок каждому ребенку» многие шарковчане заранее принесли в центр игрушки, книги, журналы, раскраски для детей, а также одежду и обувь.

В конце мероприятия ребята получили множество призов и подарков — ни один ребенок не ушел с пустыми руками.

Также со своей развлекательной программой и множеством подарков в гости приехали представители Новополоцкой христианской церкви «Благодать» во главе с пастором Павлом Алексеевичем Чиникайло.

От имени Шарковщинской христианской церкви «Слово жизни» выступила Лилия Ивановна Абрамочкина, которая поздравила детей с праздником. Они и другие представители церкви подготовили небольшую концертную программу, а в конце мероприятия — сладкий стол.

Дети не хотели уходить домой, и еще долго общались между собой и веселились. Это говорит о том, что праздник удался.

Специалисты отделения благодарят неравнодушных жителей района, которые приняли участие в благотворительной акции ко Дню защиты детей, а также представителей церквей «Благодать» и «Слово жизни» за оказанную помощь.