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Всего одно очко разделяет «Смену» и «Цементник» от лидера чемпионата

11.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Всего одно очко разделяет «Смену» и «Цементник» от лидера чемпионата

В минувшие выходные состоялись матчи шестого тура чемпионата Гродненской области по футболу.

Волковысская «Смена» на своем «домашнем» поле в гп. Красносельский принимала ФСК «Гродненский». Гости прибыли на матч не самым сильным составом и без замен, что, однако, позволило  им показать красивый атакующий футбол. Шутка ли, в первом тайме дважды перекладина и штанга спасали ворота хозяев поля от неминуемого гола.

Тем не менее, вначале первого тайма первыми отличились сменовцы. Геннадий Костюкевич замкнул прострел и головой переправил мяч в ворота (1:0). Гости сумели сравнять счет на 48-минуте матча. Мяч забил Максим Дмитрович (1:1). До конца матча, несмотря на жару и зной, команды продолжали атаковать и футбольные эксперты из числа местных болельщиков делали ставку на то, что быть еще одному голу в ворота одного из соперников. Так и произошло под занавес матча. За минуту до конца игры Павел Протасевич принес победу волковысской команде, четко реализуя одиннадцатиметровый (2:1). И у скидельчан не оставалось времени, чтобы уйти от поражения. Нашим сайтом была организована прямая трансляция с матча в группе «Смены».

Матч «Цементника» из Красносельского с «Ошмянами» перенесен на более поздние сроки. Волковысский «ЛІК» тур пропускал.

Из остальных матчей отметим боевую ничью лидера чемпионата «ПК им.В.И. Кремко» в Щучине с одноименной командой 1:1. А также первые набранные очки «Чайкой», которая на своем поле в Зельве сыграла вничью 2:2 с «Лидой».

 «Мосты СДЮШОР-Белкард» выиграли у дятловской «Белой Руси» 2:0.

В следующем туре волковысских болельщиков ожидает дерби. 17 июня «ЛІК» принимает на своем домашнем поле аграрного колледжа «Смену». Начало матча в 14 часов.

Фото Владимир Антонов

 

 

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В минувшие выходные состоялись матчи шестого тура чемпионата Гродненской области по футболу. Волковысская «Смена» на своем...
 
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