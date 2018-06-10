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Осторожно, лоси! В Витебской области сохатые стали виновниками двух аварий с пострадавшими

11.06.2018 15:25 — Разное | Tut.by  
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Три человека пострадали в авариях с участием лосей, которые произошли в минувшие выходные в Витебской области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.


Первая авария произошла 9 июня, около 23.55, на 153-м километре трассы Витебск — Гомель — граница Украины. По предварительной информации, 30-летний водитель Peugeot ехал по трассе М8 и вблизи деревни Андреевщина Оршанского района совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть лося.

В результате ДТП животное погибло, водитель и его 27-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

10 июня, около 22.45, возле деревни Ржавка Бешенковичского района произошло еще одно ДТП с участием лося. Сообщается, что 32-летний водитель Toyota ехал по трассе М3 Минск — Витебск и не успел затормозить перед выбежавшим на дорогу сохатым. Животное погибло, водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Известно, что в конце весны — начале лета отелившиеся лосихи отгоняют от себя уже выросших лосят, и молодые лоси в поисках подходящего места для жизни пересекают дороги, автомобилей при этом они не боятся, внезапно появляясь на проезжей части. Наиболее часты выходы лосей в период вечерних сумерек и первых ночных часов.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В конце весны - в начале лета отелившиеся лосихи отгоняют от себя уже выросших лосят, и молодые лоси в поисках подходящего места для жизни пересекают дороги,...
 
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