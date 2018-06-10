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4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа в Ганцевичах. Мальчик в реанимации
Новости Беларуси. Днём 11 июня в Ганцевичах маленький мальчик выпал из окна на третьем этаже.
Как
По предварительным сведениям, мама, бабушка и ещё один ребёнок были дома, но во время несчастного случая они находились в другой комнате.
Проводится проверка.
В Беларуси это не первый подобный случай.
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Новости Беларуси. Днём 11 июня в Ганцевичах маленький мальчик выпал из окна на третьем этаже. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, 4-летний...
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