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В Беларусь поставят вьетнамский крахмал на сумму 6 млн долларов
Новости Беларуси. Деловые круги Беларуси и Вьетнама сегодня, 11 июня, обсуждают совместные перспективы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бизнес-форум собрал около 80 компаний. Товарооборот между странами пока составляет 160 миллионов долларов.
Валерий Садохо, директор Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси:
Мы являемся очень большими поставщиками молочной продукции, сухого молока и других молочных товаров. Поэтому, создав производство, например, молока на нашем сырье во Вьетнаме, можно достичь серьезного результата.
Сегодня же стороны подписали соглашение о поставках в Беларусь вьетнамского крахмала. Сумма сделки – 6 миллионов долларов.
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Новости Беларуси. Деловые круги Беларуси и Вьетнама сегодня, 11 июня, обсуждают совместные перспективы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посол...
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