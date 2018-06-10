|
Новый резидент "Великого камня" обещает создать "цифровой город"
Вручение свидетельства о регистрации 36-му резиденту индустриального парка «Великий камень» – компании ООО «Цифроград Цзяньи» состоялось 8 июня.
Как сообщает сайт индустриального парка, в планах резидента – создание так называемого «Цифрового города», что в перспективе позволит вывести развитие парка на качественно новый уровень. Реализация проекта запланирована на 2018-2020 годы. При этом резидент планирует приступить к началу оказания услуг уже в 2019 году.
Учредителем резидента является Пекинская корпорация Цзяньи, которая выступает инвестором уже у второго резидента Парка (1-й - ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт Белгоспроект»), пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вручение свидетельства о регистрации 36-му резиденту индустриального парка «Великий камень» – компании ООО «Цифроград Цзяньи» состоялось 8 июня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)