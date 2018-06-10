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Ему нет равных: Арямнов может выступить на Олимпиаде в Токио

11.06.2018 15:10 — Разное | Партизан  
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Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов принял участие в турнире в Новополоцке памяти Сергея Лагуна и планирует вернуться в национальную команду.

Обладатель золотой медали главных стартов четырехлетия в Пекине (до 105 кг) уже неоднократно заявлял, что приступил к активным тренировкам. В Новополоцке он вышел на помост в категории свыше 105 кг и одержал в ней победу с результатом 382 кг (171 кг в рывке + 211 кг в толчке), передает БелТА

По мнению тренеров, Арямнов набирает кондиции, спортсмен включен на сбор национальной команды в спорткомплексе "Стайки". Атлет после продолжительного перерыва планирует вернуться к активным выступлениям на помосте и получить возможность выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.


Правда, следует отметить, что из-за допинговых скандалов в тяжелой атлетике белорусская сборная сможет выставить в Токио только двух спортсменов. И лишится и этой квоты, если в иечении 1,5 лет до Олимпиады у белорусских спортменов будет более трех положительных допинг-проб.

Андрею Арямнову, который в 20 лет стал олимпийским чемпионом, до сих пор принадлежит рекорд мира в рывке в категории до 105 кг. В Пекине в августе 2008 года он поднял штангу весом 200 кг.

 
 
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Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов принял участие в турнире в Новополоцке памяти Сергея Лагуна и планирует вернуться в национальную команду.
 
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