Энтомолог объяснил, почему нельзя убивать домашних пауков

Убивать пауков — плохая примета. Но у этого убеждения есть серьезные биологические причины: пауки — важная часть экосистемы и избавляют наши дома от множества опасных вредителей. Об этом пишет Мэтт Бертон, специалист по энтомологии из Университета штата Северная Каролина в издании The Conversation .



Паук длинноногий, или фолькус фаланговидный. Изображение: Sanja565658 / wikipedia.org

«Я знаю, что вас может быть трудно убедить, но позвольте мне попробовать. Не убивайте следующего паука, которого вы увидите в своем доме, — пишет Бертон. — Пауки являются важной частью экосистемы вашего жилища, а также являются самостоятельными организмами».

Энтомолог всместе с коллегами провел исследование 50 городских и загородных домов в поисках насекомых. В каждом из них обнаружились пауки. Чаще всего ученые находили пауков-тенетников или пауков-сенокосцев. Обе эти группы строят паутину и ждут, пока в нее попадет жертва.

«Пауки всеядны и едят всё, что могут поймать. Однако они регулярно ловят вредителей и насекомых, которые переносят болезни, например, комаров, — отмечает биолог. — Есть даже вид паука-скакунчика, который предпочитает насытившихся кровью москитов. Таким образом, убивая паука, вы не просто лишаете его жизни, вы избавляетесь от важного для вашего дома хищника».

Почти все пауки ядовиты. Однако яд большинства видов слишком слаб, чтобы нанести вред человеку. К тому же их клыки едва ли могут проколоть кожу человека, а их укусы крайне редки. Правда, нужно помнить, что есть виды, укус которых представляет опасность для человека — например черные вдовы и локсосцелесы.

Пауки предпочитают скрываться от людей — мы для них гораздо более опасны, чем они для нас.

«Если вы действительно не можете ужиться с пауком в своем доме, квартире или гараже, вместо того, чтобы убить его, попробуйте перенести его на улицу. Он найдет другое место и обе стороны будут довольны результатом, — призывает Бертон.

Но если вы можете стерпеть его — не беспокойтесь о том, что у вас живут пауки. Это абсолютно нормально. И даже если вы этого не видите, скорее всего, они у вас есть. Поэтому примените тактику „живи и дай другим жить“ к следующему пауку, которого увидите».