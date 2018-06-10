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"Мир Юрского периода 2" минчане смотрели в пять раз больше, чем все остальное. Сборы недели
Новинка недели — фильм
Продолжение истории про парк с динозаврами только в Минске собрало 102 тысячи 153 белорусских рубля. Это больше, чем в пять раз больше, чем идущий вторым по списку
На третьем месте расположилась семейная анимация
Четвертую и пятую строчки соответственно с незначительной разницей заняли «Красотка на всю голову» (11 тысяч 823 рубля) и «Хан Соло: Звездные войны. истории» (11 тысяч 133 рубля) соответственно.
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Новинка недели - фильм "Мир Юрского периода 2" собрал в столичном прокате в пять раз больше денег, чем все остальные картины.
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