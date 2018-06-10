"Мир Юрского периода 2" минчане смотрели в пять раз больше, чем все остальное. Сборы недели

Новинка недели — фильм «Мир Юрского периода 2» собрал в столичном прокате в пять раз больше денег, чем все остальные картины. Эта и другие цифры — в обзоре кассовых сборов AFISHA.TUT.BY.





Продолжение истории про парк с динозаврами только в Минске собрало 102 тысячи 153 белорусских рубля. Это больше, чем в пять раз больше, чем идущий вторым по списку «Дэдпул 2» с показателем всего в 18 тысяч 266 рублей. Впрочем, отметим, что вторая часть истории про супергероя идет в столичном прокате уже четыре недели и в первый уикенд заработала 247,9 тысяч рублей.

На третьем месте расположилась семейная анимация «Распекрасный принц» с показателем 12 тысяч 829 рублей — оно и понятно, когда, как не во время детских каникул, делают кассу мультипликационные фильмы.

Четвертую и пятую строчки соответственно с незначительной разницей заняли «Красотка на всю голову» (11 тысяч 823 рубля) и «Хан Соло: Звездные войны. истории» (11 тысяч 133 рубля) соответственно.