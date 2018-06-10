59-летняя Мадонна объявила, что снова выходит замуж

59-летняя Мадонна сообщила в Instagram о том, что выходит замуж. «Я невеста. Выхожу замуж. Удивительно!» — написала певица.

Публикация от Madonna (@madonna) 7 Июн 2018 в 9:12 PDT

Впервые Мадонна вышла замуж в возрасте 27 лет. Ее первый муж — актер Шон Пенн, брак с ним у певицы продлился четыре года. Второй брак певица заключила, когда ей было 42 года. Ее второй супруг — режиссер Гай Ричи. Они прожили вместе почти 8 лет.

Между периодами браков Мадонна нередко состояла в отношениях. Ее бойфренды часто были намного младше или старше ее.

Сейчас певица встречается с 32-летним манекенщиком Кевином Сампайо, с которым познакомилась три года назад на съемках своего клипа. Полгода назад певица переехала к нему в Лиссабон, а через некоторое время в Португалию переехали и ее дети.

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