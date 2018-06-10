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59-летняя Мадонна объявила, что снова выходит замуж
59-летняя Мадонна сообщила в Instagram о том, что выходит замуж. «Я невеста. Выхожу замуж. Удивительно!» — написала певица.
Впервые Мадонна вышла замуж в возрасте 27 лет. Ее первый муж — актер Шон Пенн, брак с ним у певицы продлился четыре года. Второй брак певица заключила, когда ей было 42 года. Ее второй супруг — режиссер Гай Ричи. Они прожили вместе почти 8 лет.
Между периодами браков Мадонна нередко состояла в отношениях. Ее бойфренды часто были намного младше или старше ее.
Сейчас певица встречается с 32-летним манекенщиком Кевином Сампайо, с которым познакомилась три года назад на съемках своего клипа. Полгода назад певица переехала к нему в Лиссабон, а через некоторое время в Португалию переехали и ее дети.
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9 июня в приложении «Афиша TUT.BY»
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Сейчас певица встречается с 32-летним манекенщиком Кевином Сампайо, с которым познакомилась три года назад на съемках своего клипа.
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