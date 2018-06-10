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Трудовой семестр открыт!

11.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Трудовой семестр открыт!

Сегодня, 11 июня, в районе к работе приступили первые студотряды. Молодые рабочие руки отправились в ОАО «Акр-Агро», УСП «Совхоз «Великосельский» и УСП «Совхоз «Порозовский». Всего 37 человек. Трудовой семестр на Свислоччине открыт!

 

Студотрядовское движение, направленное на трудоустройство студентов и учащихся в свободное от учебы время, для Белорусского республиканского союза молодежи – уже традиция. Запись в студотряды в районном комитете ОО БРСМ полным ходом шла с марта. За три месяца проведена активная подготовка к трудовому семестру: обучены командиры отрядов, найдены вакансии, работодатели, подобраны желающие заработать.

 

– Однозначно, студенческие отряды – это хорошая трудовая школа для молодежи, во время которой ребята расширяют свой потенциал, приобретают трудовые навыки и вносят посильный вклад в развитие экономики района и страны, – отмечает первый секретарь РК ОО БРСМ Марина Рудомина. – К тому же данное движение является отличным подспорьем для многих организаций. Всего планируем задействовать в студотрядах около 170 человек.

Трудовой семестр открыт!

 

Трудовой семестр открыт!

 

Трудовой семестр открыт!

 

Трудовой семестр открыт!

 

Трудовой семестр открыт!

 

В ОАО «Акр-Агро» студотрядовцев принимают охотно: лишних рук в сельском хозяйстве не бывает. Первый рабочий день начался для молодых работников в административном здании сельхозпредприятия. Документальное оформление летнего трудоустройства, прохождение общего инструктажа, ознакомление с инструкцией по охране труда при выполнении различных работ в растениеводстве – и в поле. Под свое крыло взяла студотрядовцев агроном-семеновод ОАО «Акр-Агро» Янина Швецова. Под ее четким руководством ребята приступили к видовой прополке зерновых. В помощь Янине Игоревне – командир отряда Александр Шарик. Саша старше остальных ребят, серьезно и рассудительно относится к делу и в студотрядовском движении не новичок. Признался, что планирует продолжить свое трудовое лето в июльской смене. Уже не первый раз подрабатывает в летний период и Виктория Живель. Девушка окончила 9 классов, впереди у нее поступление. А вот начало лета Вика решила использовать с пользой, поэтому и записалась в студотряд. Думается, ребята сработаются.

Трудовой семестр открыт!

 

Трудовой семестр открыт!

 

Обязанности ясны, фронт работы виден. Есть энтузиазм, которого наверняка хватит на всю смену (а продлится она по 26 июня). В общем, к труду готовы! Еще бы погода благоприятствовала.

 

Наталья ТУРКО.

Фото автора.

 
 
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Сегодня, 11 июня, в районе к работе приступили первые студотряды. Молодые рабочие руки отправились в ОАО «Акр-Агро», УСП «Совхоз «Великосельский» и УСП «Совхоз...
 
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