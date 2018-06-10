В Пинском районе женщина уснула за рулем и сбила 18-летнего парня

В Пинском районе легковушка выехала на пешеходную дорожку и сбила пешехода. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 10 июня, около 05.50, в деревне Галево. По предварительной информации, 36-летняя водитель Mazda 626 ехала по трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин в направлении деревни Посеничи. Напротив дома № 48 на улице Пинской она уснула за рулем, выехала на полосу встречного движения, а затем на пешеходную дорожку, где совершила наезд на 18-летнего парня.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.