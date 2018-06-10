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В Пинском районе женщина уснула за рулем и сбила 18-летнего парня
В Пинском районе легковушка выехала на пешеходную дорожку и сбила пешехода. Об этом
Авария произошла 10 июня, около 05.50, в деревне Галево. По предварительной информации, 36-летняя водитель Mazda 626 ехала по трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин в направлении деревни Посеничи. Напротив дома № 48 на улице Пинской она уснула за рулем, выехала на полосу встречного движения, а затем на пешеходную дорожку, где совершила наезд на 18-летнего парня.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.
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В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.
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