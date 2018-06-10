Найдено объяснение положению камер в Samsung Galaxy Note 9

В первой половине августа компания Samsung должна представить новое поколение своих «стилусных» флагманов — Galaxy Note 9. Последние «утечки» показали, что в то время, пока все переходят на вертикальное расположение сдвоенных (и строенных) камер, в том числе Samsung — в Galaxy S9+, новый смартфон получит горизонтальную раскладку. И этому есть вполне логическое объяснение .

Так выглядит блок камер прошлогоднего Galaxy Note 8 (горизонтальное размещение):





Так — нынешнего флагмана Galaxy S9+ (вертикальное):





Так, предположительно, будет выглядеть Galaxy Note 9:





И вот почему:





По последней информации Samsung увеличит емкость аккумулятора в новинке до 3850−4000 мАч, кроме того, в боковой части корпуса должен размещаться стилус. Поэтому горизонтальная компоновка позволит разместить аккумулятор большей емкости, нежели вертикальная.

Смотрите, сколько стоят у нас новейшие флагманы Samsung: