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Александра Саснович поиграла в первом матче теннисного турнира в Нидерландах
Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла американке Коко Вандевеге на старте турнира на траве в голландском Хертогенбосе.
Матч закончился со счётом 2:6, 6:7. Всего поединок длился 1 час 47 минут.
На турнире выступит ещё одна наша спортсменка. Арина Соболенко встретится с Маркетой Вондрошовой из Чехии 12 июня.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла американке Коко Вандевеге на старте турнира на траве в голландском Хертогенбосе.
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