​Новые направления сотрудничества обсуждают парламенты Беларуси и Индии

В Палате представителей сегодня подписано соглашение.

Среди прочего, оно предполагает развитие взаимодействия в образовании. Для белорусской молодёжи откроются новые сферы. В частности, это участие в исследовательских работах в области права. Приоритетным по-прежнему остаётся экономическое сотрудничество. Особого внимания заслуживает развитие информационных, нано- и био- технологий, атомная энергетика, автомобилестроение и фарминдустрия. Товарооборот между странами сейчас составляет 455 миллионов долларов. Но стороны отмечают нереализованный потенциал по многим направлениям. И считают, что миллиард долларов – вполне досягаемая цель. Сегодня же индийские гости возложили цветы к монументу Победы, почтив память воинов-освободителей.