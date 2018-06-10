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Новые направления сотрудничества обсуждают парламенты Беларуси и Индии
В Палате представителей сегодня подписано соглашение.
Среди прочего, оно предполагает развитие взаимодействия в образовании. Для белорусской молодёжи откроются новые сферы. В частности, это участие в исследовательских работах в области права. Приоритетным по-прежнему остаётся экономическое сотрудничество. Особого внимания заслуживает развитие информационных, нано- и био- технологий, атомная энергетика, автомобилестроение и фарминдустрия. Товарооборот между странами сейчас составляет 455 миллионов долларов. Но стороны отмечают нереализованный потенциал по многим направлениям. И считают, что миллиард долларов – вполне досягаемая цель. Сегодня же индийские гости возложили цветы к монументу Победы, почтив память воинов-освободителей.
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В Палате представителей сегодня подписано соглашение.
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