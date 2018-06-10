​Безвизовый режим между Беларусью и Китаем, предположительно, заработает осенью

К этому времени депутаты подготовят законодательную базу.

Белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней во время одной поездки, но не более 90 дней в году. Такие же условия для китайцев в Беларуси. О безвизовом режиме, напомним, Минск и Пекин договорились на высшем уровне.