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Безвизовый режим между Беларусью и Китаем, предположительно, заработает осенью
К этому времени депутаты подготовят законодательную базу.
Белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней во время одной поездки, но не более 90 дней в году. Такие же условия для китайцев в Беларуси. О безвизовом режиме, напомним, Минск и Пекин договорились на высшем уровне.
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К этому времени депутаты подготовят законодательную базу.
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