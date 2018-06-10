​Беларусь полностью избавилась от запасов высокотоксичных компонентов жидкого ракетного топлива

Вещества представляли угрозу окружающей среде.

Запасы топлива, которые остались ещё с советских времен, предназначались для ракет, которые уже сняли с вооружения. В течение двух лет меланж и самин частями вывозили в Россию и Швецию на переработку. Из них получили вещества для очистки воды и электроэнергию. Сегодня в Минске партнёры по проекту (Министерство обороны Беларуси, ОБСЕ и российская компания) подписали документы об успешном завершении утилизации.

На проект, который финансировала Швеция, было выделено более миллиона евро. Всего с белорусской территории вывезли около семисот тонн опасных веществ. Они хранились на военных базах в Калинковичах и Полоцке.