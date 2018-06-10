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Myfin.by запускает раздел, посвященный рынку Форекс
В специальном разделе вы сможете ознакомиться с анализом Forex рынка для торговли основными валютами (в режиме реального времени).
Там вы найдете актуальный анализ валютных пар и другие торговые инструменты, анализы и прогнозы по криптовалютам.
Раздел Форекс также представляет информацию по акциям, прогнозы цен на драгоценные металлы.
Этот раздел Myfin.by станет не только вашим навигатором на рынке Форекс, но и даст актуальную информацию, необходимые знания и инструменты для работы на этом рынке.
В разделе будут представлены мнения экспертов и прогнозы, сделанные на основе различных методов технического и графического анализа.
В рубрике «Фундаментальный анализ» аналитики выступят с эксклюзивными комментариями по наиболее значимым событиям на Форекс-рынках и прогнозами их дальнейшего развития.
Особое внимание мы уделим обзору
Для новичков в сфере Форекс и начинающих трейдеров мы подробно расскажем, что такое Форекс, как и сколько на нем можно заработать частным лицам и компаниям.
C помощью компетентных специалистов мы дадим вам ответы на все вопросы по Форекс, которые вас интересуют. Будем обсуждать методы инвестирования, стратегии торговли, особенности рынков.
Также будем публиковать советы начинающим трейдерам и брокерам по конкретным направлениям работы, рассказывать о самых распространенных ошибках.
Предложим желающим зарабатывать на Форекс на выбор варианты обучения.
Обновляться раздел будет регулярно, и вы сможете непосредственно в разделе задавать свои вопросы и комментировать публикации.
В разделе будут публиковаться и анонсы событий рынка, а также объявления, предложения о сотрудничестве, вакансиях и т.д.
Как отмечают специалисты Форекс, основная причина всех неудач в работе на рынке Форекс – недостаток знаний, опыта и неумение осознавать возможные риски. Раздел поможет вам принимать взвешенные решения при инвестировании, учитывать тактику и стратегию поведения на рынке Форекс, проводить выгодные сделки и получать реальную прибыль.
Вместе мы добьемся успехов!
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