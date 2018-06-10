Myfin.by запускает раздел, посвященный рынку Форекс



фото: pexels.com

В специальном разделе вы сможете ознакомиться с анализом Forex рынка для торговли основными валютами (в режиме реального времени).

Там вы найдете актуальный анализ валютных пар и другие торговые инструменты, анализы и прогнозы по криптовалютам.

Раздел Форекс также представляет информацию по акциям, прогнозы цен на драгоценные металлы.

Раздел Форекс

Этот раздел Myfin.by станет не только вашим навигатором на рынке Форекс, но и даст актуальную информацию, необходимые знания и инструменты для работы на этом рынке.

В разделе будут представлены мнения экспертов и прогнозы, сделанные на основе различных методов технического и графического анализа.

В рубрике «Фундаментальный анализ» аналитики выступят с эксклюзивными комментариями по наиболее значимым событиям на Форекс-рынках и прогнозами их дальнейшего развития.

Особое внимание мы уделим обзору брокеров Форекс и их актуальному рейтингу, отзывам о работе.

Для новичков в сфере Форекс и начинающих трейдеров мы подробно расскажем, что такое Форекс, как и сколько на нем можно заработать частным лицам и компаниям.

C помощью компетентных специалистов мы дадим вам ответы на все вопросы по Форекс, которые вас интересуют. Будем обсуждать методы инвестирования, стратегии торговли, особенности рынков.

Также будем публиковать советы начинающим трейдерам и брокерам по конкретным направлениям работы, рассказывать о самых распространенных ошибках.

Предложим желающим зарабатывать на Форекс на выбор варианты обучения.

Обновляться раздел будет регулярно, и вы сможете непосредственно в разделе задавать свои вопросы и комментировать публикации.

В разделе будут публиковаться и анонсы событий рынка, а также объявления, предложения о сотрудничестве, вакансиях и т.д.

Как отмечают специалисты Форекс, основная причина всех неудач в работе на рынке Форекс – недостаток знаний, опыта и неумение осознавать возможные риски. Раздел поможет вам принимать взвешенные решения при инвестировании, учитывать тактику и стратегию поведения на рынке Форекс, проводить выгодные сделки и получать реальную прибыль.

Вместе мы добьемся успехов!