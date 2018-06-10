Об установлении перечня мест

На основании абзаца первого части первой подпункта 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. №222 «О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами», абзаца второго подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. №337 «О регулировании деятельности физических лиц» Ивацевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить на территории Ивацевичского района перечень мест для реализации физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, товаров, определенных в части первой подпункта 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. №222 «О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.05.2014, 1/15010) и в абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. №337 «О регулировании деятельности физических лиц» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.09.2017, 1/17265), в случае, если торговля ими не ограничена или не запрещена законодательством, согласно приложению.





2. Действие пункта 1 настоящего решения не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь.





3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Ивацевичского районного исполнительного комитета по направлению деятельности, председателей Коссовского городского, Телеханского и Бытенского сельских исполнительных комитетов, отдел внутренних дел Ивацевичского районного исполнительного комитета.





4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Івацэвіцкі веснік».





5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

А. Б. Грицук, председатель Ивацевичского райисполкома.