Установили рекорд: в Беларуси не хватает почти 70 тысяч работников

В Беларуси зафиксировали очередной рекорд по числу вакансий. На начало июня в стране было 69,9 тысячи предложений от нанимателей, сообщили в Минтруда. Это на 4,2 тысячи больше, чем на начало мая.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64% от общего числа вакансий против 54,5% на 1 июня 2017 года, — отмечают в Минтруда.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 июня составил 0,3 безработных на одну вакансию (год назад — 0,7). «При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,5 безработных на вакансию; в Гомельской — 0,4;

Могилевской — 0,3; Гродненской и Минской — 0,2; в г. Минске − 0,1 безработных на вакансию», — уточняют в Минтруда.

Это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет. Напомним, на начало этого года в Беларуси было 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.

В Беларуси на начало мая было 21 758 безработных, сообщили в Минтруда. Это почти на 1,1 тысячи человек меньше, чем месяцем ранее. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5%. При этом в Беларуси рекордно выросло число вакансий.

На начало июня в Беларуси было 19,8 тысячи официальных безработных. Месяцем ранее — 21,8 тысячи.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня составил 0,5%. Выше всего этот показатель в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях — 0,6%. В Гродненской области н составляет 0,55, в Минской области − 0,4%, а в Минске − 0,2%.