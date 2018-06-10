Представители международного фонда больничных клоунов с благотворительной миссией прибыли в Беларусь

Первая остановка – в Гомеле. Опытные артисты обучают волонтёров и сотрудников городских больниц приёмам так называемой клоунотерапии.

Это больничная клоунада. В программе – актёрское мастерство, акробатика, а также основы психологии и медицины. Элементы, с помощью которых во всём мире помогают тяжелобольным детям во время реабилитации. Своя служба больничных клоунов есть и в Беларуси.

Больничный клоун – это ответственная работа, требующая знаний и навыков. Основные приёмы игротерапии гости покажут на практике. Завтра вместе с учениками они посетят областную больницу и гематологическое отделение Центра радиационной медицины. Затем «красные носы» отправятся делиться опытом в столицу.