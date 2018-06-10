Новый директор «Беларусьфильма» подвёл итоги первых ста дней работы

Немного о новой жизни «Беларусьфильма». Три месяца назад там сменилось руководство. И сегодня новый директор подвёл итоги первых ста дней работы.

Прежде всего, на национальной киностудии уделили внимание поиску эффективной модели управления. Сейчас пересматривается штат и формируются новые подходы к производству картин. Здесь активно ищут зарубежных партнёров и обсуждают формы сотрудничества. Совместные картины сейчас снимают с Россией, Польшей, Германией, Францией и список стран намерены расширять. Уже завтра делегация киностудии отправится в Китай.

Что касается производства картин, то на киностудии говорят о дефиците интересных сценариев и оригинальных идей. Этим летом объявят конкурс на создание полнометражного фильма. В следующем году киностудии исполнится 95 лет, к этой дате приурочат первый фестиваль «Беларусьфильма». Из ближайших планов – проведение дней белорусского кино в кинотеатрах и организация больших экскурсий – не только по павильонам, но и на съёмочные площадки.