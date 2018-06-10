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Мужчина за считанные секунды забрался на пятый этаж и спас ребёнка в Китае
Двухлетний мальчик выпал из окна и повис на прутьях решетки.
Прохожий услышал плач и бросился на помощь. Он ловко вскарабкался по фасаду, втолкнул малыша в квартиру, а затем также, по стене, спустился. Смельчаком оказался бывший военный. Жители уже обратились к властям, чтобы мужчину наградили.
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Двухлетний мальчик выпал из окна и повис на прутьях решетки.
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