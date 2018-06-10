Мужчина за считанные секунды забрался на пятый этаж и спас ребёнка в Китае

Двухлетний мальчик выпал из окна и повис на прутьях решетки.

Прохожий услышал плач и бросился на помощь. Он ловко вскарабкался по фасаду, втолкнул малыша в квартиру, а затем также, по стене, спустился. Смельчаком оказался бывший военный. Жители уже обратились к властям, чтобы мужчину наградили.