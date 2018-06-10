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Иван Ургант не подтвердил получение им израильского гражданства

11.06.2018 15:30 — Разное | Интерфакс  
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Российский шоумен Иван Ургант не подтвердил появившуюся в ряде СМИ информацию о получении им израильского гражданства, заявив, что не собирается никуда уезжать из России.

Иван Ургант не подтвердил получение им израильского гражданства

"Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией", - написал Ургант в своем интсаграме, поблагодарив подписчиков за волнение и беспокойство.

Накануне израильская русскоязычная газета "Вести" сообщила, что Иван Ургант 10 июня прилетел в Тель-Авив и в аэропорту "Бен-Гурион" получил удостоверение личности гражданина Израиля. Утверждалось, что он репатриировался с женой и дочерьми. Позднее телеканал RTVi со ссылкой на свои источники сообщил, что информация о получении российским телеведущим израильского гражданства подтверждается.

 
 
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Российский шоумен Иван Ургант не подтвердил появившуюся в ряде СМИ информацию о получении им израильского гражданства, заявив что не собирается никуда уезжать из...
 
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