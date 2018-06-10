﻿ В Ереване назвали нелогичным решение Минска продать Азербайджану РЗСО "Полонез". 21.by
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В Ереване назвали нелогичным решение Минска продать Азербайджану РЗСО "Полонез"

11.06.2018 15:23 — Разное | Интерфакс  
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В Армении сожалеют и называют нелогичным решение Беларуси продать Азербайджану реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Полонез".

"Сожалеем, что Беларусь, являясь дружественной нам страной, вовлеченная с нами в многосторонних форматах (сотрудничества - ИФ), имея союзнические обязательства, продает вооружение стране, которая имеет с нами конфликт. Этот вопрос будет поднят в соответствующем порядке. Это не очень логично, учитывая дружественные и союзнические отношения Армении и Беларуси", - заявил замминистра иностранных дел Армении Рубен Рубинян в эфире радиостанции "Свобода".

Ранее в понедельник президент Ильхам Алиев ознакомился с принятыми на вооружение азербайджанской армии (РСЗО) "Полонез".

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Беларуси сообщала, что Баку в 2018 году может начать покупку "Полонезов" у Минска.

Согласно информации издания, первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).

Тяжёлая дальнобойная РСЗО "Полонез" создана в 2015 году как результат военно-технического сотрудничества Беларуси с Китаем. Установка с восемью ракетами базируется на минском колёсном шасси МЗКТ-7930, ракеты - индивидуального наведения, с дальностью полёта до 200 км и точностью попадания до 1,7 м. Мощность боевой части в тротиловом эквиваленте - 50 кг. На выставке MILEX-2017 в Минске были показаны новые дальнобойные ракеты для "Полонеза" - с максимальной дальностью полёта 300 км.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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В Армении сожалеют и называют нелогичным решение Беларуси продать Азербайджану реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Полонез".
 
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