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Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде

11.06.2018 15:11 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде".

"В вашем присутствии я подписываю закон Украины … о Высшем антикоррупционном суде Украины", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в понедельник в Киеве и подписал данный закон.

Он напомнил, что в минувшую субботу председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот документ.

По словам главы государства, закон полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

"Наши партнеры из Европейского Союза, еврокомиссары отметили огромную работу и демонстрацию политической воли, которая была сделана в последние недели", - отметил П.Порошенко.

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде (президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ.

Председатель Верховной Рады А.Парубий подписал закон 9 июня. 10 июня документ поступил в администрацию президента Украины.

Некоторые положения законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.

В частности, закон определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей.

Согласно тексту законопроекта в редакции второго чтения, Высшему антикоррупционному суду (ВАКС) будут подследственны уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст.45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206(2), 209, 366(1) УК.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы ВАКСа.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде". "В вашем присутствии я подписываю закон Украины … о Высшем...
 
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