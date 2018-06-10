Спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» получил шесть наград американской театральной премии «Тони»

Спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» признан лучшей драматической постановкой на 72-й церемонии американской театральной премии «Тони». Кроме того, пьеса получила награды за режиссуру, сценографию, костюмы, освещение и звук.

Сюжет «Гарри Поттер и проклятое дитя» рассказывает про отношения взрослого Гарри Поттера с сыном Альбусом Северусом. Пьеса была написана по задумке Джоан Роулинг драматургом Джеком Торном и театральным режиссёром Джоном Тиффани и поставлена в Лондоне в 2016 году.

В США «Тони» считается театральным аналогом премии «Оскар» в кино, «Грэмми» – в музыке, «Эмми» – в сфере телевидения.