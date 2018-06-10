|
Татьяна Дроздовская выиграла гонку в классе «Лазер-Радиал» в финале Кубка мира по парусному спорту
Турнир завершился в Марселе.
В соревнованиях приняли участие более двухсот яхтсменов из 32 стран мира. Все – чемпионы и призёры международных турниров. В итоговой гонке соперницами белоруски были 23 яхтсменки, но Дроздовская стала лучшей. А в общем зачёте Кубка мира она заняла пятое место. От пьедестала Татьяну Дроздовскую отделили всего пять очков
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турнир завершился в Марселе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)