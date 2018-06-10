Май 2018 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси. Такая информация размещена в докладе Белгидромета о гидрометеорологических условиях в Беларуси в мае нынешнего года, сообщает БЕЛТА.



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Май характеризовался повышенным температурным режимом и дефицитом осадков.

Среднемесячная температура воздуха за этот месяц по республике составила от 15 до 18 градусов тепла (средняя по стране - 16,9 выше нуля), что на 2-4 градуса выше климатической нормы.

"Таким теплый май в Беларуси выдался впервые за весь период наблюдений, до этого самым теплым считался май 2013 года со среднереспубликанской температурой воздуха плюс 16,7. В мае на отдельных метеостанциях были превышены абсолютные дневные максимумы температуры воздуха", - отмечается в докладе.

В мае 2018 года почти повсеместно отмечался недобор осадков - таким сухим май бывает примерно один раз в 10 лет. В целом за месяц на преобладающей части территории страны выпало 12-43 мм осадков (около 20-75% месячной нормы). Особенно сухо было в Борисовском и Березинском районах Минской области и в Жлобинском районе Гомельской области, где сумма осадков за месяц не превысила 6-10 мм (11-17% месячной нормы). В то же время по северу республики и на метеостанциях Минск и Слуцк осадки отмечались в пределах месячного количества (44-67 мм).

В течение двух-семи дней наблюдались грозы, которые кое-где сопровождались градом. В районе метеостанции Полоцк 17 мая выпал град диаметром 27 мм.