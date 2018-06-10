ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Май 2018 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси

11.06.2018 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Май 2018 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси. Такая информация размещена в докладе Белгидромета о гидрометеорологических условиях в Беларуси в мае нынешнего года, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56317.php

Май 2018 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси

Май характеризовался повышенным температурным режимом и дефицитом осадков.

Среднемесячная температура воздуха за этот месяц по республике составила от 15 до 18 градусов тепла (средняя по стране - 16,9 выше нуля), что на 2-4 градуса выше климатической нормы.

"Таким теплый май в Беларуси выдался впервые за весь период наблюдений, до этого самым теплым считался май 2013 года со среднереспубликанской температурой воздуха плюс 16,7. В мае на отдельных метеостанциях были превышены абсолютные дневные максимумы температуры воздуха", - отмечается в докладе.

В мае 2018 года почти повсеместно отмечался недобор осадков - таким сухим май бывает примерно один раз в 10 лет. В целом за месяц на преобладающей части территории страны выпало 12-43 мм осадков (около 20-75% месячной нормы). Особенно сухо было в Борисовском и Березинском районах Минской области и в Жлобинском районе Гомельской области, где сумма осадков за месяц не превысила 6-10 мм (11-17% месячной нормы). В то же время по северу республики и на метеостанциях Минск и Слуцк осадки отмечались в пределах месячного количества (44-67 мм).

В течение двух-семи дней наблюдались грозы, которые кое-где сопровождались градом. В районе метеостанции Полоцк 17 мая выпал град диаметром 27 мм.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Май 2018 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси. Такая информация размещена в докладе Белгидромета о гидрометеорологических условиях в...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Татьяна Дроздовская выиграла гонку в классе «Лазер-Радиал» в финале Кубка мира по парусному спорту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика