Оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра объявлен по западу Беларуси 11 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



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Сегодня в период с 14.30 до 21.00 по западной части страны ожидаются грозы.

При грозах в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град и сильные ливни.

Неблагоприятные явления сохранятся в первой половине ночи 12 июня.-