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Оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра объявлен по западу Беларуси 11 июня
11.06.2018 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра объявлен по западу Беларуси 11 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня в период с 14.30 до 21.00 по западной части страны ожидаются грозы.
При грозах в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град и сильные ливни.
Неблагоприятные явления сохранятся в первой половине ночи 12 июня.-
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Оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра объявлен по западу Беларуси 11 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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