«Мы против». Пинчане не согласны с уплотнительной застройкой

Страсти бушуют в Пинске во дворе домов 132, 134 и 136 по улице Первомайской. Две пятиэтажки в этом дворе были построены 50 лет назад, девятиэтажный дом позже, но и он почтённого возраста.



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Страсти кипели на собрании жильцов

Двор тихий, зелёный, здесь много больших деревьев, есть детская игровая площадка и стоянка для авто. Конечно, дворовая территория обустроена ещё по советским нормативам: проезды узкие, мест на стоянке мало. К этому можно добавить сильную изношенность покрытия проездов, да и сами дома уже давно требуют капремонта.



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Всё это время жители домов спокойно жили, взрослели, растили детей… По возможности сами ремонтировали прогнившие скамейки и песочницы, не требуя сверх усилий от безденежного ЖЭСа.



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И вот, в январе 2018 года, к владельцам гаражей, которые стоят в этом тихом дворе, стали приходить уведомления из Белгипрозема. В них сообщалось, что земельный участок, на котором стоит гараж, изымается для государственных нужд - возведения многоквартирного жилого дома.

Заказчиком строительства выступает УКС города Пинска.

К уведомлению прилагался план участка, который испрашивал УКС для строительства дома.



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Письмо, в котором всё ясно написано

Владельцы гаражей пытались выяснить в различных службах, что происходит, какой дом и почему именно в этом месте будут строить. Но вразумительного ответа получить не смогли.



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Те самые гаражи

Тем временем ситуация развивалась, и среди жителей двора стала проходить информация, что дом будет в девять этажей с тремя подъездами. Поэтому он займёт весь двор и люди будут в окна разглядывать друг друга. Далее пошли известия, что уже начали продаваться квартиры, в не построенном пока доме, и известны имена некоторых людей, купивших эти квартиры. Также пошли слухи о стоимости квадратного метра и сроках, когда дом будет сдан.



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На плане из Белгипрозема красным отмечен участок, который УКС запрашивает для строительства

Вопросы возникали, но ответы на них не находились. Активные жильцы начали собирать подписи под обращениями в горисполком, Комитет госконтроля (КГК), Администрацию президента.

Неизвестность привела к стихийному собранию жильцов двора, которое прошло в конце мая. На нём люди поделились имеющейся у них информацией, показали письма из Белгипрозема, переписку с КГК, собрали дополнительные подписи под своими обращениями. Также были выбраны активисты, которые бы держали ситуацию на контроле.

Основной посыл собрания – мы не желаем, чтобы наш двор уплотняли.



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Подписи под обращением в КГК

Такая активность привлекла внимание местных властей. Через несколько дней ЖЭС созвал официальное собрание двора в повестке дня, которого стояли вопросы благоустройства дворовой территории и установка малых архитектурных форм, закрытие мусоропроводов, текущий ремонт подъездов. Среди этих вопросов третьим стоял о строительстве жилого дома.

По словам жителей двора, за несколько часов перед сходом двор начали «вылизывать» дворники, которых не видели несколько месяцев. Людям обещали благоустройство, ремонт подъездов и установку домиков для детей. Просили только не будоражить тему строительства.

На собрание пришли не только представители ЖЭСа, но и делегация от горисполкома: начальник управления архитектуры Илья Круковский, его сотрудница Юлия Свиржевская, начальник отдела городского хозяйства и благоустройства Роман Новак, зам начальника отдела идеологии Юрий Бушик, начальник УКС Анатолий Сухаревич, зам начальника Пинского межрайонного КГК Виктор Гордич.



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Собрание двора

Собравшиеся жители двора сразу отмели предложенную повестку дня и настояли на рассмотрении вопроса о строительстве дома. На собрании кипели дискуссии, люди хотели узнать, кто, где и когда принял решение о строительстве, почему это происходило тайно. Почему было выбрано именно это место, ведь в городе много бараков и даже обещали найти полсотни свободных площадок для застройки:

- Мы не хотим этого дома. Нашим домам уже по 50 лет. Мы оплачиваем все услуги, но капремонта нет, вот о чём надо думать. По стенам наших домов идут трещины, и первая забитая на стройке свая на этом скажется. Пожалуйста, отнеситесь разумно к этому вопросу, мы будем протестовать, среди нас много пенсионеров и терять нам нечего.

Позиция властей такова: никакого окончательного решения нет, с дольщиков деньги никто не собирает, перед окончательным решением будет проведено общественное обсуждение, двор смогут благоустроить за счёт застройщика.



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Нам не нужен этот дом

Корреспондент Медиа-Полесья побывал на собрании, рассказываем, как всё было.

Начал обсуждение больного вопроса зам начальника отдела идеологии Юрий Бушик:

- Сегодня ЖЭС проводит собрание, и мы решили к нему присоединиться. Мы пришли, чтобы в конструктивной беседе обсудить те вопросы, которые побудили вас выйти на сход несколько дней назад. Мы желаем донести до вас максимум достоверной и компетентной информации, чтобы не было слухов и недомолвок, которые распространяются в соцсетях.



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Илья Круковский: «Окончательного решения нет, но разрабатывается архитектурная концепция»

Продолжил разговор начальник управления архитектуры Илья Круковский:

- Разрабатывается в настоящее время архитектурная планировочная концепция по привязке одноподъездного многоквартирного жилого дома на месте временных индивидуальных гаражей в этом дворе. После завершения разработки, она будет выставлена на общественное обсуждение. Жильцы смогут высказать замечания и предложения, которые будут рассмотрены на градостроительном совете в Бресте. И там будет принято окончательное решение.



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Анатолий Сухаревич: «Площадки под застройку ищут постоянно»

- Выбираются всегда площадки, где технически возможно уплотнение жилой застройки. Мы рассматриваем площадки на улице Крайней, Революционной, Костюшко, в том числе и ваш двор. Эта работа ведётся на постоянной основе. Фактически строить новое жильё негде.

Есть территория бывшего льнозавода, но там можно построить квартал на 13 жилых домов на тысячу квартир. А у нас в городе 12 тысяч нуждающихся в жилье, из них 500 – многодетные семьи. Предполагается, что в этом доме часть квартир будет построено для нуждающихся.

По поводу этажности, размеров планируемого дома представитель УКС сказал:

- Ведутся проработки строительства одноподъездного жилого дома с размерами в плане 23 на 24 метра. То есть дом займёт ту площадку, которую занимают гаражи. Концепция в городе максимально сохранить все зелёные насаждения.

Парковочные места появятся за счёт рационального благоустройства дворовой территории. Благоустройство дворовой территории будет сделано за счёт застройщика: расширятся проезды, появятся парковочные места и нормальная детская площадка. Учтите, в городском бюджете на это денег нет.



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Вы желаете сэкономить на сетях. Давайте мы вам найдём полсотни площадок под застройку

- Вы просто хотите сэкономит,ь «посадив» новый дом на существующие коммуникации, а они не новые, -спрашивают жильцы.

- При возможном проектировании и строительстве этого дома будут выданы соответствующие технические условия, на основании которых будут заменены коммуникации.



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По нормативам дом должен находиться в 30 метрах от другого

Жалобщики интересуются:

- Есть нормы планировки и проектирования. Расстояние от 9-этажного дома должно быть 30 метров до ближайших домов. Мы замерили расстояние от нашего дома до границы двора, расстояние - 63 метра. Как тогда выдержать эти нормы, ведь остается 20 метров и будет нарушен световой режим?

- Да, такие нормы существуют, но расстояние должно быть 15 метров. Сейчас идёт только проработка идеи, когда будет начат этап проектирования, то там будут соблюдены все нормы и правила, их нарушить не позволят контролирующие органы.



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Анатолий Сухаревич: «Никаких коррупционных схем нет»

- Правда ли, что квартиры уже начали продаваться?

- Это слухи, никаких коррупционных схем нет. Как можно продавать квартиры, когда нет проекта здания? Ведь без учёта различных факторов мы не можем просчитать цену квадратного метра.



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Предварительная разработка



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- Дом будет здесь, также будут парковки, зелёные зоны и детская площадка

Зам начальника отдела идеологии Пинского горисполкома Юрий Бушик подвёл итог встречи:

- Вы против сноса гаражей, и вы не хотите, чтобы здесь строилось любое многоэтажное здание. Мы вас услышали, сегодня нет даже принятого эскизного решения. Если будет принято решение о строительстве, то к вам придёт организация застройщик и покажет вам, что будет.



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Если будет принято решение о строительстве вас пригласят на общественное обсуждение

- Будет обязательная процедура общественного обсуждения, о которой предупредят за 25 дней через СМИ и объявления на подъездах. Пока решение не принято, - подчеркнул Юрий Бушик.