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Улицу 17 сентября в Бресте активно приводят в порядок

11.06.2018 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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17 сентября — достаточно «загруженная» улица на транспортной карте города. Львиная доля трафика принадлежит общественному транспорту и дорожное полотно быстро изнашивается.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56312.php

Улицу 17 сентября в Бресте активно приводят в порядок


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56312.php

Улицу 17 сентября в Бресте активно приводят в порядок

Ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия здесь начались на прошлой неделе. За это время был уложен нижний слой асфальта, а также заменены бордюры.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56312.php

Улицу 17 сентября в Бресте активно приводят в порядок


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56312.php

Улицу 17 сентября в Бресте активно приводят в порядок

Сегодня продолжают приводить в порядок тротуары.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56312.php

Улицу 17 сентября в Бресте активно приводят в порядок


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56312.php

Улицу 17 сентября в Бресте активно приводят в порядок

Последний этап – укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56312.php

Улицу 17 сентября в Бресте активно приводят в порядок

При благоприятных погодных условиях ремонтные работы по улице 17 сентября планируют завершить до конца этой недели. После этого работники ДЭП займутся ремонтом дорожного полотна в микрорайоне Березовка.

 
 
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17 сентября — достаточно «загруженная» улица на транспортной карте города. Львиная доля трафика принадлежит общественному транспорту и дорожное полотно быстро...
 
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