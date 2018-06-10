Улицу 17 сентября в Бресте активно приводят в порядок

17 сентября — достаточно «загруженная» улица на транспортной карте города. Львиная доля трафика принадлежит общественному транспорту и дорожное полотно быстро изнашивается.



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Ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия здесь начались на прошлой неделе. За это время был уложен нижний слой асфальта, а также заменены бордюры.



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Сегодня продолжают приводить в порядок тротуары.



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Последний этап – укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.



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При благоприятных погодных условиях ремонтные работы по улице 17 сентября планируют завершить до конца этой недели. После этого работники ДЭП займутся ремонтом дорожного полотна в микрорайоне Березовка.