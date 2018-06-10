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Алые паруса над Брестом: как провели выпускной в Ленинском районе

11.06.2018 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ленинском районе Бреста выпускники прошли прощальным торжественным маршем - зрелище было красочным.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56308.php

Алые паруса над Брестом: как провели выпускной в Ленинском районе

Автор фото: Валерий ЦАПКОВ

В 2018 году школы и гимназии Ленинского района отправляют во взрослую жизнь 716 выпускников. А в парке состоялось вручение медалей – их получили 22 выпускника.

Парад красоты

Построение колонн от каждой школы происходило у пересечения улиц Ленина и Гоголя. С обеих сторон дорожное полотно обступили родители и друзья выпускников. Среди родителей были слышны разговоры о волнениях с выбором платьев для выпускного вечера и их цене. Оператор квадракоптера тоже волновался – после калибровки и наладки, его аппарат взмыл в небо, чтобы запечатлеть красоту происходящего.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56308.php

Алые паруса над Брестом: как провели выпускной в Ленинском районе


Платья девушек были оригинальны, с большим разбросом выбора моделей, от лёгких ажурно-светящихся до величественных строгих тонов, приличествующих королевским особам. У юношей почему-то был популярен зауженный покрой брюк. Что же касается причёсок, то по образам выпускниц можно было бы сделать очень достойный каталог. Это выдаёт наличие в Бресте качественного учебного заведения, где учат их делать.

Вёл колонну выпускников образцовый ансамбль мажореток Victory, за ними следовал городской оркестр. Школьные колонны проходили под аплодисменты, украшенные надувными шариками. Выделилась 20-я школа – впереди неё шёл оркестр пограничной группы, да и шарики над колонной были исключительно зелёного цвета.

Торжество в парке

Когда очередная колонна вступала на концертную площадку, из громкоговорителей в адрес школ неслись слова поздравлений, называли заслуги и рекорды, которыми каждая школа может гордиться. Амфитеатр был полон, началось поздравление выпускников. Глава администрации Ленинского района Геннадий Борисюк пожелал ребятам успехов и сказал, что их силы и талант всегда нужны родному городу. Зампредседателя облисполкома Андрей Клец поздравил ребят с получением первого в их жизни документа о квалификации - аттестата.

А начальник главного управления по образованию облисполкома Юрий Просмыцкий напомнил, как быстро проходит миг праздника, ведь уже завтра нужно будет принимать самостоятельные решения: «Мы сами создаем свое будущее. Школа может научить, помочь, подсказать, но решение и ответственность за его исполнение остается за каждым из нас». Из-за палящего солнца процедура была проведена торжественно, но без затягивания. 

Игрушки и сертификаты

Как символ уходящего детства, ребята получили большие мягкие игрушки. Под аплодисменты их вручали начальник управления по образованию администрации Ленинского района Татьяна Савич и председатель совета руководителей организаций района, гендиректор «Полесьежилстроя» Анатолий Петринич. 

В этот вечер выпускниками были названы имена не только лучших учеников, но и учителей. Леонид Брич, депутат Палаты представителей, вручил педагогам подарочные сертификаты, предоставленные Брестским академическим театром драмы и сетью парикмахерских «Локон».На площадке перед сценой танцевали вальс, а выпускники в рядах амфитеатра свои шарики связывали в длинные цепочки, так они и улетели в небо – как символ школьной дружбы.

 
Теги: Брест
 
 
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В Ленинском районе Бреста выпускники прошли прощальным торжественным маршем - зрелище было красочным. Автор фото: Валерий ЦАПКОВ В 2018 году школы и гимназии...
 
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