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В Бешенковичском районе проходит акция "Пьяному не место за рулём!"
11.06.2018 — Разное | Зара (Бешенковичи)
С 11 по 20 июня Госавтоинспекция Бешенковичского района проводит специальные комплексные мероприятия "Пьяному не место за рулём!". В ходе акции госавтоинспекторы усилят контроль за физическим состоянием водителей, проведут специальные рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей, в том числе в агропромышленном комплексе.
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С 11 по 20 июня Госавтоинспекция Бешенковичского района проводит специальные комплексные мероприятия "Пьяному не место за рулём!". В ходе...
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