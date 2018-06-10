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Белорусские автобусы скоро появятся в Ростове-на-Дону
11.06.2018 16:44 — Разное | Ежедневник
Минский автомобильный завод поставил в Ростов-на-Дону десять низкопольных автобусов МАЗ-103.486.
В белорусском посольстве в России сообщили, что минские автобусы скоро появятся на городских улицах Ростова-на-Дону. Известно, что эти автобусы оснащены кондиционерами, что сделает пребывание пассажиров в них достаточно комфортным.
По словам министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова, комфортные условия работы для водителей также не менее важны. Ведь это обеспечивает безопасность самого управляющего транспортным средством, а также пассажиров.
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Минский автомобильный завод поставил в Ростов-на-Дону десять низкопольных автобусов МАЗ-103.486.
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