Испания примет судно с беженцами, которое застряло в Средиземном море

Премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился принять в порту Валенсии судно с шестью сотнями мигрантов на борту, которое ранее отказались принимать Италия и Мальта.

Корабль «Aquarius» перевозит 629 спасённых в Средиземном море беженцев, среди которых много детей. Первоначально судно намеревалось причалить к берегу Италии, однако власти этой страны не дали соответствующего разрешения. Они перенаправили «Aquarius» на Мальту, но и власти острова отказались предоставить причал кораблю, отметив, что «действуют в полном соответствии с международными нормами».

В итоге навстречу мигрантам пошла Испания: помимо Валенсии, готовность принять судно у себя выразила также Барселона.