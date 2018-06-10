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Микроавтобус с гражданами Молдовы перевернулся в Чехии

11.06.2018 17:12 — Разное | ОНТ  
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В Чехии на трассе между Прагой и Розвадовом попал в серьёзное ДТП микроавтобус, перевозивший восьмерых граждан Молдовы.

Сообщается, что у автомобиля лопнуло колесо, в результате чего он потерял управление и вылетел с дороги. Все пассажиры (четверо взрослых и трое детей), а также водитель, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По предварительным данным, микроавтобус был перегружен. В нём перевозилось большое количество бутылок с напитками, овощей и фруктов. 

 
 
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​В Чехии на трассе между Прагой и Розвадовом попал в серьёзное ДТП микроавтобус, перевозивший восьмерых граждан Молдовы.
 
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