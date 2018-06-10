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На учебных сборах войск территориальной обороны Березовского района: завершено боевое слаживание

11.06.2018 17:23 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Всю минувшую неделю на учебных сборах войск территориальной обороны Березовского района проходили мероприятия в рамках боевого слаживания отдельного стрелкового батальона. С военнослужащими проводились занятия по тактике, отрабатывались действия подразделений в обороне.

6 июня на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО (Доманово) личный состав роты огневой поддержки проводил боевые стрельбы из минометов, зенитно-пулеметной установки (ЗПУ), гранатометов СПГ-9 и РПГ-7, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).

На учебных сборах войск территориальной обороны Березовского района: завершено боевое слаживание
Расчет ЗПУ на огневой позиции на полигоне.

На стрельбах присутствии члены Совета обороны Березовского района во главе с председателем райисполкома Л.А. Мартынюком, а также представители Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь и военный комиссар Брестской области.

Военнослужащие роты со всеми поставленными задачами справились, все мишени были поражены. Особо отличился расчет СПГ-9 младшего сержанта Владимира Джейгало.

7 июня боевое слаживание отдельного стрелкового батальона закончилось строевым смотром. Таким образом, подразделения, сформированные из военнослужащих запаса, готовы к выполнению задач по предназначению.

Впереди – командно-штабные учения войск территориальной обороны.

На титульном фото: снаряжение пулеметных лент.

Фото Сергея НАКОНЕЧНИКА.

 
 
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Всю минувшую неделю на учебных сборах войск территориальной обороны Березовского района проходили мероприятия в рамках боевого слаживания отдельного...
 
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