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"Поднимать нужно, женщины помолодели". Экс-чиновник, депутат и политик - о пенсионном возрасте

11.06.2018 17:17 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси повышение пенсионного возраста для женщин может продолжиться после 2022 года. Такая возможность озвучивалась на прошлой неделе в Совете Республики, где рассматривался вопрос дефицита ФСЗН. FINANCE.TUT.BY спросил у известных белорусов, что они думают по этому поводу.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, в Беларуси общеустановленный пенсионный возраст ежегодно повышается на полгода. Предполагается, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.

Надежда Ермакова: «Женщины помолодели, можно поднять пенсионный возраст

Фото: TUT.BY

Экс-председатель правления Нацбанка Надежда Ермакова считает, что вопрос о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет рассматривать можно.

— До ухода на пенсию в 58 лет мы еще не дошли. Пока женщины уходят на пенсию в 56. Так что вопрос о постепенном повышении до 63 уже можно рассматривать, — уверена Надежда Ермакова. — Я считаю, что поднимать пенсионный возраст для женщин даже нужно — они у нас помолодели. Я по себе чувствую. Мне 65 лет, а я еще вполне способна работать. С меня можно «выжимать» еще. Можно, конечно, было бы уже и погулять, но можно и поработать.

Татьяна Короткевич: «Если человек умер, будет справедливо, если его пенсию получат наследники»

Политик Татьяна Короткевич говорит, что вопрос с пенсионным возрастом — очень сложный и требует системного решения.

— С одной стороны, по статистике женщины живут дольше мужчин. А последние тенденции повышения пенсионного возраста были такими, что мужчины работают дольше. Если смотреть с экономической точки зрения, то это справедливо — регулировать повышение пенсионного возраста согласно демографии, — говорит Татьяна Короткевич. — Но с другой стороны, тревожит то, что у нас нет системного подхода к этому вопросу. Есть проблемы с тем, как начисляется пенсия. Расчет индивидуального индекса у всех получается усредненный. Люди чувствуют, что они получают несправедливую пенсию. Хотелось бы дифференцированного и персонифицированного подхода к начислению пенсии.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Татьяна Короткевич считает, что «нужно обязательно рассмотреть варианты, когда пенсию, хотя бы какую-то ее часть можно было наследовать».

— Если человек дольше проработал и вдруг получилось так, что он умер, будет справедливо, если его пенсию или часть ее получат наследники — он же заработал ее. Так поступают во многих европейских странах, — рассказывает политик. —  Это нужно для того, чтобы человек себя чувствовал социально защищенным в этом плане. Изменение пенсионного возраста должно вызывать и другие перемены, более системный подход к тому, как происходит начисление пенсии и как тратятся эти деньги.

По мнению Татьяны Короткевич, человек «должен работать столько, сколько он хочет и может».

 — Работа, профессиональная деятельность, активность в каком-то смысле обеспечивают долгожительство, то, к чему мы стремимся. Человек реализовывается, находит себе новые планы, цели, он живет благополучнее и дольше. Я надеюсь, что смогу поработать дольше, что с возрастом у меня будет возможность выбирать — отдохнуть на пенсии или работать дальше. Но пока с нашей нехваткой рабочих мест это не очень возможно. Но к этому нужно стремиться, чтобы у человека был выбор.

Николай Улахович: «Пенсионный возраст можно поднимать, если повысилось благосостояние народа»

Депутат Николай Улахович говорит, что возраст, в котором люди выходят на пенсию, должен зависеть от их благосостояния и продолжительности жизни.

— Если человек что-то соображает в экономике, даже не на государственном уровне, а, скажем, предприятия, то ему совершенно понятно, что пенсионный возраст повышать нужно. И не только для женщин, но и для мужчин, — уверен депутат. — Когда я еще лет 20 назад выезжал по работе в Европу, там у них вообще пенсионный возраст начинается очень поздно. Нотариусы у них получают пенсию в 70 лет. Но дело в том, что все это зависит от уровня жизни людей. Я считаю, что повышение пенсионного возраста должно быть связано с благосостоянием белорусского народа. Чем выше материальное благополучие, тем выше можно делать пенсионный возраст.

Николай Улахович говорит, что «по статистике, средняя продолжительность жизни белорусов выросла, значит есть необходимость в повышении пенсионного возраста, но нужно учитывать, насколько здоровье народа стало лучше, насколько повысилось благосостояние».

— Мы строим развивающуюся Беларусь, которая имеет не только социальную направленность в экономике. Уже нет чисто государственного планирования, государственной экономики, есть рыночная. В связи с этим я за то, чтобы каждая профессия имела свой возраст для выхода на пенсию, — высказывает свое мнение депутат. —  К примеру, работа в горячем цеху отличается от работы в шахте. Поэтому для некоторых профессий пенсия должна наступать раньше. Для силовиков она должна быть определена меньшим сроком, — говорит Николай Улахович. — И сталевары, и шахтеры, и те, кто работает на производстве с химическими веществами, должны уходить на пенсию раньше. Все это тяжелый труд.

Депутат подмечает, что «во многих государствах нет разницы между женщиной и мужчиной в возрасте выхода на пенсию».

— Они выходят на пенсию в одном возрасте. А у нас, почему-то, разница. Не знаю, почему она была введена, но, видимо, считали, что женщины, в связи с тем, что они рожают детей, у них есть еще другие трудовые затраты — домашние — вырабатываются быстрее. Но здесь тоже нужно подойти с точки зрения медицины, не просто так.

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FINANCE.TUT.BY спросил у известных белорусов, что они думают о возможном повышении пенсионного возраста для женщин.
 
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