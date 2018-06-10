В Ганцевичах москитная сетка не удержала четырехлетнего ребенка от падения

Как стало известно, инцидент произошел днем 11 июня. По предварительной информации, мальчик облокотился на москитную сетку, а та не выдержала его веса. Ребенок вывалился в окно.

Как пояснил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК, ребенок упал на козырек бетонной плиты, который находится двумя этажами ниже. К счастью, ребенок остался жив, он в реанимации. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Представители Следственного комитета сообщили, что в момент несчастного случая мать и бабушка пострадавшего, а также еще один ребенок находились в другой комнате. По данному факту проводится проверка.