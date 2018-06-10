В Беларуси в мае зафиксирована дефляция

Цены на продовольственные товары упали на 0,6%, на непродовольственные – на 0,03%.

Об этом сообщается на сайте Белстата 11 июня.

Индекс потребительских цен в мае по сравнению с апрелем составил 99,7%, тогда как с начала года цены выросли на 2,5%.

Цены на продовольственные товары за май снизились на 0,6%, но повысились по сравнению с декабрем на 1,7%.

Непродовольственные товары подешевели в мае на 0,03%, однако с начала года подорожали на 1,9%.

Стоимость услуг в мае увеличилась на 0,1%, тогда как с начала года – выросла на 4,8%.

Опрос Нацбанка показал, что в мае только 8,8% респондентов заметили незначительный рост цен. Причем за три месяца, начиная с февраля , таких белорусов стало меньше на 2,8%. При этом умеренным рост цен считают 39,4%, хотя три месяца назад их было 38,7%.