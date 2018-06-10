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В Беларуси в мае зафиксирована дефляция
Цены на продовольственные товары упали на 0,6%, на непродовольственные – на 0,03%.
Об этом сообщается на сайте Белстата 11 июня.
Индекс потребительских цен в мае по сравнению с апрелем составил 99,7%, тогда как с начала года цены выросли на 2,5%.
Цены на продовольственные товары за май снизились на 0,6%, но повысились по сравнению с декабрем на 1,7%.
Непродовольственные товары подешевели в мае на 0,03%, однако с начала года подорожали на 1,9%.
Стоимость услуг в мае увеличилась на 0,1%, тогда как с начала года – выросла на 4,8%.
Опрос Нацбанка показал, что в мае только 8,8% респондентов заметили незначительный рост цен. Причем за три месяца,
Но количество белорусов, которые
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Цены на продовольственные товары упали на 0,6%, на непродовольственные – на 0,03%. Об этом сообщается на сайте Белстата 11 июня.
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