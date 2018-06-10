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В Беларуси в мае зафиксирована дефляция

11.06.2018 17:22 — Разное | БДГ  
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Цены на продовольственные товары упали на 0,6%, на непродовольственные – на 0,03%.

Об этом сообщается на сайте Белстата 11 июня.

Индекс потребительских цен в мае по сравнению с апрелем составил 99,7%, тогда как с начала года цены выросли на 2,5%.

Цены на продовольственные товары за май снизились на 0,6%, но повысились по сравнению с декабрем на 1,7%.

Непродовольственные товары подешевели в мае на 0,03%, однако с начала года подорожали на 1,9%.

Стоимость услуг в мае увеличилась на 0,1%, тогда как с начала года – выросла на 4,8%.

Опрос Нацбанка показал, что в мае только 8,8% респондентов заметили незначительный рост цен. Причем за три месяца, начиная с февраля, таких белорусов стало меньше на 2,8%. При этом умеренным рост цен считают 39,4%, хотя три месяца назад их было 38,7%.

Но количество белорусов, которые увидели высокую инфляцию, выросло с 47,9% (в феврале) до 49,8% (в мае). И большинство 64,4% ожидают, что цены будут расти так же интенсивно как сейчас и еще 11%, что интенсивней. Ощущаемый уровень инфляции у белорусов вырос с 12,4% в феврале до 12,9% в мае.

 
 
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Цены на продовольственные товары упали на 0,6%, на непродовольственные – на 0,03%. Об этом сообщается на сайте Белстата 11 июня.
 
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