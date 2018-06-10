Футбол: брестское «Динамо» пополнилось португальцем

Португальский защитник Дениш Дуарте заключил контракт с «Динамо-Брест». Он рассчитан на 2,5 года.

Правда, провести первый матч за брестский клуб легионер сможет не раньше 19-го июля. Именно тогда откроется трансферное окно, и можно будет уладить все юридические вопросы в соответствии с регламентом. А до этого времени Дениш будет проводить тренировки с основным составом команды.

Ранее 24-летний защитник выступал у себя на родине за «Виторию» из города Гимарайнш.