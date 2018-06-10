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Мазурина и Липский дисквалифицированы за допинг
Два белорусских спортсмена – Анастасия Мазурина (лёгкая атлетика) и Артём Липский (академическая гребля) – дисквалифицированы на четыре года за применение запрещённых в спорте веществ, сообщает Национальное антидопинговое агентство.
Кроме дисквалификации Анастасии Мазуриной аннулированы ещё и результаты, достигнутые спортсменкой в период с 30 ноября 2017 года. Достижения Артёма Липского также будут аннулированы с 20 декабря 2017 года включительно.
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Два белорусских спортсмена – Анастасия Мазурина (лёгкая атлетика) и Артем Липский (академическая гребля) – дисквалифицированы на четыре года за применение...
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