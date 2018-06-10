​Мазурина и Липский дисквалифицированы за допинг

Два белорусских спортсмена – Анастасия Мазурина (лёгкая атлетика) и Артём Липский (академическая гребля) – дисквалифицированы на четыре года за применение запрещённых в спорте веществ, сообщает Национальное антидопинговое агентство.

Кроме дисквалификации Анастасии Мазуриной аннулированы ещё и результаты, достигнутые спортсменкой в период с 30 ноября 2017 года. Достижения Артёма Липского также будут аннулированы с 20 декабря 2017 года включительно.