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Погода на неделе: кратковременные грозы и дожди

11.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Кратковременные дожди и грозы ожидаются на этой неделе в Беларуси.

Во вторник будет переменная облачность. Ночью на большей части территории страны, днем по востоку пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый, днем западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла, днем - 19-25 градусов. По юго-востоку ночью будет плюс 17-18 градусов, днем - 26-28 градусов тепла.

В среду и четверг Беларусь будет находиться в основном в области повышенного атмосферного давления, сформированной в умеренно теплой воздушной массе, в южных районах скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося по северу Украины. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь в некоторых районах по югу возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый.

Ночью будет 8-14 градусов тепла, днем - от 20 тепла по северо-востоку до плюс 28 по югу. В пятницу, 15 июня, преимущественно без осадков, лишь по западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит от 9 до 16 градусов тепла. Днем будет 22-29 выше нуля, в западных районах, где прогнозируется много облаков, - плюс 18-21.


Источник: БелТА

 
 
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Кратковременные дожди и грозы ожидаются на этой неделе в Беларуси.
 
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