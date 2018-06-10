|
Два белорусских спортсмена дисквалифицированы на четыре года за допинг
11.06.2018 17:30 — Разное | Ежедневник
Метательницу молота Анастасию Мазурину и представителя академической гребли Артема Липского дисквалифицировали за применение запрещенных в спорте веществ, сообщили Национальном антидопинговом агентстве.
В допинг-пробе Мазуриной были обнаружены метаболиты дегидрохлорметилтестостерона, метенолона, метандиенона, тренболона, тамоксифена и анастрозол. У спортсменки аннулированы результаты, достигнутые ей с 30 ноября 2017 года.
В крови у Липского обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона. По решению комиссии с 20 декабря 2017 года аннулированы результаты, достигнутые спортсменом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Метательницу молота Анастасию Мазурину и представителя академической гребли Артема Липского дисквалифицировали за применение запрещенных в спорте веществ,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)