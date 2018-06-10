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Пенсионный возраст в Беларуси могут повысить еще на 5 лет

11.06.2018 17:58 — Разное | Myfin  
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Пенсионный возраст в Беларуси могут повысить еще на 5 лет
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: vitbichi.by

Планку пенсионного возраста для женщин могут поднять с 58 лет до 63 лет. Предположительно, это будет делаться поэтапно в течение 10 лет (до 2032 года). По оценкам некоторых экспертов, такая мера позволит сохранить пенсии на уровне требуемых 40% от средней зарплаты. Также это поможет сдержать рост дефицита Фонда социальной защиты населения.

Пока что пенсионный возраст повышается в Беларуси каждый год на полгода. В итоге в 2022 году он достигнет для мужчин 63 лет, для женщин – 58 лет. Это произойдет в 2022 году.

Если новое предложение будет принято, то со временем женщины и мужчины будут выходить на пенсию в одном возрасте.

По словам пресс-секретаря Совета Республики Ольги Козлович, в ходе дискуссии в парламенте (научно-консультативный совет по вопросам социально-экономического развития) были высказаны различные мнения, были и альтернативные, передает БЕЛТА. Нельзя оценивать эти мнения как отработанные предложения, отметила она.

В настоящее время каких-либо изменений не планируется, сообщила Ольга Козлович.

Как сообщалось, Россия тоже планирует повышение пенсионного возраста.

 

 
 
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В Беларуси могут повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет. Такую возможность уже обсуждали в Совете Республики пока что на заседании в группе экспертов.
 
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